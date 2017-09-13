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رسميًا.. لجنة المسابقات تُغرم سيد عبد الحفيظ 20 ألف جنيه

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رسميًا.. لجنة المسابقات تُغرم سيد عبد الحفيظ 20 ألف جنيه رسميًا.. لجنة المسابقات تُغرم سيد عبد الحفيظ 20 ألف جنيه

التحرير

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قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، تغريم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، 20 ألف جنيه، بسبب هجومه على طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لحساب الأسبوع الأول بالدوري الممتاز.

وأقرت اللجنة الغرامة، بعد الاضطلاع على المذكرة التي قدمتها لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، ضد عبد الحفيظ بسبب تطاوله على الحكام في وسائل الإعلام عقب المباراة.

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وأكدت لجنة المسابقات أن تقرير الحكم أحمد حمدي (حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش) لم يتضمن أي أحداث أو إدانة للجهاز الفني للأهلي أثناء المباراة.

كما قررت لجنة المسابقات إيقاف محمد شوقي مدرب نادي وادي دجلة مباراة للطرد، وذلك لاعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة، خلال مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز المصري (1-0).

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التحرير

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