تنفيذ 51 ألف حكم بينهم 34 بالمؤبد خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 50 ألفا و541 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 268 حكم جنايات، بينهم 34 هاربا من تنفيذ أحكام بالسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد والشروع فيه، وسلاح ناري، حريق عمد، استعمال قوة)، و17 ألفا و601 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و270 حكم حبس مستأنف، و22 ألفا و831 حكم غرامات، و6 آلاف و571 حكم مخالفات.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 محكوما عليهم في أحكام متعددة، بلغ إجماليها 695 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.