أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«تعليم المنيا» تخالف قرار الوزير باختيار مديري ووكلاء المدارس للغات (مستندات)

Google+ Print
«تعليم المنيا» تخالف قرار الوزير باختيار مديري ووكلاء المدارس للغات (مستندات) «تعليم المنيا» تخالف قرار الوزير باختيار مديري ووكلاء المدارس للغات (مستندات)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سيطرت حالة من الغضب على العاملين داخل المدارس الرسمية للغات في محافظة المنيا، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم، اختيار مديري ووكلاء مدارس الرسمية للغات، وذلك لمخالفته قرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية والمتميزة للغات. 

وأكد مصدر مسؤول داخل ديوان مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، طلب عدم ذكر اسمه، أن وكيل الوزارة رمضان عبد الحميد، خالف القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية والمتميزة للغات، الخاصة بمعايير اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية للغات، وإلتى نصت المادة الحادية عشر فيه، على أن يكون المتقدم لهذه الوظائف من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولى، وألا تقل مدة خبرته في مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات.

تعليم المنيا

وأوضح "المصدر" لـ"التحرير" أن وكيل الوزارة تجاهل الشرط الثاني والذي يحمله البند الرابع في المادة "11" بالقانون، ويتضمن وجود سنوات خبرة لا تقل عن 5 سنوات، واقتصر على أن يكون المتقدم للوظيفة ممن يقومون بتدريس المواد الدراسية باللغة الأجنبية، دون التطرق إلى سنوات الخبرة.

شاهد أيضا

ونوه عدد من العاملين داخل المدارس الرسمية للغات في محافظة المنيا، والبالغ عددهم 9 مدراس، وهم "م.أ، س.ي، ع.م"، بأنهم فوجئوا بإعلان لمديرية التربية والتعليم تعلن فيه عن وجود وظائف شاغرة من بينها مديري، ووكلاء مدارس دون الاشتراط على سنوات الخبرة، رغم تأكيد القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 عليها في البند الرابع الخاص بالمادة الحادية عشر من القانون.
من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا رمضان عبد الحميد: إن "سيلتزم بالقرار الوزاري، وإن ما لديه شكوى يتوجه إليه لبحثها، مع إيجاد الحلول اللازمة لها".

تعليم المنيا

قرار الوزارة

قرار الوزارة1

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي