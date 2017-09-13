«تعليم المنيا» تخالف قرار الوزير باختيار مديري ووكلاء المدارس للغات (مستندات)

التحرير

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سيطرت حالة من الغضب على العاملين داخل المدارس الرسمية للغات في محافظة المنيا، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم، اختيار مديري ووكلاء مدارس الرسمية للغات، وذلك لمخالفته قرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وأكد مصدر مسؤول داخل ديوان مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، طلب عدم ذكر اسمه، أن وكيل الوزارة رمضان عبد الحميد، خالف القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية والمتميزة للغات، الخاصة بمعايير اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية للغات، وإلتى نصت المادة الحادية عشر فيه، على أن يكون المتقدم لهذه الوظائف من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولى، وألا تقل مدة خبرته في مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات.

وأوضح "المصدر" لـ"التحرير" أن وكيل الوزارة تجاهل الشرط الثاني والذي يحمله البند الرابع في المادة "11" بالقانون، ويتضمن وجود سنوات خبرة لا تقل عن 5 سنوات، واقتصر على أن يكون المتقدم للوظيفة ممن يقومون بتدريس المواد الدراسية باللغة الأجنبية، دون التطرق إلى سنوات الخبرة.

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ونوه عدد من العاملين داخل المدارس الرسمية للغات في محافظة المنيا، والبالغ عددهم 9 مدراس، وهم "م.أ، س.ي، ع.م"، بأنهم فوجئوا بإعلان لمديرية التربية والتعليم تعلن فيه عن وجود وظائف شاغرة من بينها مديري، ووكلاء مدارس دون الاشتراط على سنوات الخبرة، رغم تأكيد القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 عليها في البند الرابع الخاص بالمادة الحادية عشر من القانون.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا رمضان عبد الحميد: إن "سيلتزم بالقرار الوزاري، وإن ما لديه شكوى يتوجه إليه لبحثها، مع إيجاد الحلول اللازمة لها".