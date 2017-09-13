المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأربعاء-، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل سعر البيع نحو 17.71 جنيه، فى مقابل نحو 17.72 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال البنك إنه تم خفض سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد ايضًا، ليسجل نحو 17.59 جنيه، فى مقابل نحو17.60 جنيه خلال تعاملات أمس.

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وشهدت أسعار العملة الخضراء استقرارا خلال التعاملات المسائية اليوم فى البنوك، وبلغ أقل سعر للدولار فى بنك بيريوس، مسجلاً نحو 17.69 جنيه للبيع، و17.59 جنيه للشراء، فيما بلغ أعلى سعر للدولار فى بنك الشركة المصرفية العربية مسجلا نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.85 جنيه للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية مسجلا نحو 17.73 جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء فى البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء.