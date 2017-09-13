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مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بالفيوم

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بالفيوم

03:23 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع عامل وإصابة آخرين في حادث تصادم بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية، بـ"توك توك" في الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى الفيوم العام، بوصول "عبدالله الروبي محمد" 26 عامًا، عامل، جثة هامدة.

تبين من تحريات مباحث قسم شرطة أبشواي، وقوع تصادم بين دراجة بخارية كان يقودها المتوفى، وخلفه صديقة "أحمد حافظ عبدالغفار" 15 عامًا، طالب، و"توك توك" يقوده "رجب عبدالتواب محمد" 55 عامًا، سائق، يقيم بعزبة المنشية بدائرة مركز أبشواي.

ونتج عنه إصابة شخصين، ومقتل سائق الدراجة البخارية، وأخطرت نيابة أبشواي التي تتولى التحقيق.

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