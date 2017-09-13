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مبعوث ترامب يلتقي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

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مصراوي Masrawy

مبعوث يلتقي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

03:31 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مبعوث ترامب يلتقي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

بغداد – (أ ش أ):

التقي هيرو ابراهيم أحمد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بمدينة السلميانية بإقليم كردستان العراق الأربعاء، بريت ماكجورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) الإرهابي والوفد المرافق له.

وأفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) اليوم بأن اللقاء كان بحضور كل من بافل طالباني مسؤول شؤون مكافحة الإرهاب، ولاهور شيخ جنكي رئيس وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان، والسفير الأمريكي لدى العراق دوكلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي العام في إقليم كردستان كين كروس، لبحث مستجدات الأوضاع في الإقليم والعراق والمنطقة.

وأضافت الوكالة العراقية أن المباحثات مازالت مستمرة، مشيرة إلى أن ماكجورك سيتوجه إلى أربيل للقاء المسؤولين هناك.

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