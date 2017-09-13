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فضيحة.. مرتضى منصور يعترف بتدخله في لجنة الحكام (فيديو)

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فضيحة.. مرتضى منصور يعترف بتدخله في لجنة الحكام (فيديو) فضيحة.. مرتضى منصور يعترف بتدخله في لجنة الحكام (فيديو)

التحرير

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شن ، رئيس نادي ، هجومًا عنيفًا تجاه عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، بشأن وقف الحكم أحمد حمدي، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لحساب منافسات الأسبوع الأول بالدوري الممتاز.

وكانت «التحرير»، علمت من مصدر مطلع في لجنة الحكام، عن قرار اللجنة برئاسة عصام عبد الفتاح، بإيقاف أحمد حمدي حكم المباراة إلى نهاية الموسم الأول، وإسناده إدارة مباريات القسم الثاني، لحين الانتهاء من الدور الأول للدوري الممتاز.

وقال رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "أنا قريت إن الحكم اتوقف وفعلًا كان موقوف بقرار من عبد الفتاح، لكن طول ما مرتضى منصور موجود كرئيس للزمالك لن يسمح بعبث».

وشدد مرتضى منصور: «أنا كلمت عصام وهو عارف أنا قولتله إيه.. وأي حكم يا عصام في فاول للزمالك مش هيحسبه، ولم يتم إيقافه هتبقى سنة سودة».

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كما هاجم رئيس نادي الزمالك، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ووصفه بالإخوانجي، قائلًا: «مأعرفش الأخ سيد عبد الحفيظ الإخونجي اللي قالي اللي حصل لصالح المنافس.. لو يا سيد تقصد إن الزمالك المنافس قطع لسانك».  

يذكر أن حكم مباراة الأهلي والجيش قد أثار جدلاً كبيرًا في لقاء الفريقين والذي أُقيم الأحد الماضي، عندما لم يحتسب 3 ضربات جزاء للنادي الأهلي، وتسبب في إحداث توتر كبير في المباراة. 

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التحرير

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