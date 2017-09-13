عقوبات صارمة تنتظر نجوم البايرن.. «التأخير دقيقة = 1000 يورو»

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ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الكرة بنادي بايرن ميونيخ، قررت فرض غرامة جديدة لمنع لاعبي الفريق من التأخير عن حضور التدريبات، بقيمة 1000 يورو على كل دقيقة تأخير عن موعد المران.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الكرة بنادي بايرن ميونيخ استحدثت نظام جديد يقضي بتغريم كل لاعب يتأخر عن المران 1000 يورو لكل دقيقة تأخير، معلقة أن ذلك سيجلب للعملاق البافاري أموالاً طائلة، ومؤكدة على أن التأخر عن حضور المران هو مشكلة رئيسية تواجه العملاق البفاري.

ويعاني العملاق البافاري من عديد المشاكل في الفترة الأخيرة سواء على مستوى النتائج والأداء أو علاقة اللاعبين بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وخسر الفريق يوم السبت الماضي (2-0) أمام هوفنهايم في الجولة الثالثة بالبوندسليجا، بالإضافة لتحقيق فوز غير مقنع 3-0 على أندرلخت البلجيكي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الذي لعب منقوصًا لقرابة 80 دقيقة من عمر اللقاء الذي أُقيم في أليانز آرينا.

وعلى صعيد المشاكل الشخصية وبعيدًا عن أزمة الحضور المتأخر للمران، فهناك مشكلات بسبب تصريحات للثنائي توماس مولر، وروبيرت ليفاندوفسكي، الأول بشأن تشكيكه في اقتناع المدرب كارلو أنشيلوتي بإمكانياته الفنية لإجلاسه بديلاً في لقاء فيردر بريمن بالجولة الثانية للبوندسليجا، والثاني بسبب انتقاده لعمل إدارة بايرن خلال سوق الانتقالات المنقضي ومطالبته النادي بالتعاقد مع لاعبين عالميين.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام الفرنسي فرانك ريبيري بإلقاء قميصه عند خروجه من أرض الملعب عقب استبداله قبل نهاية لقاء أندرلخت الثلاثاء، بـ12 دقيقة ليحل محله توماس مولر، وهي الواقعة التي أكد على إثرها حسن صالح حميدتش مدير الكرة بالنادي أنها لن تمر مرور الكرام.