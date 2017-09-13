تنفيذ سيناريو لتجربة طوارئ بمطار الغردقة الدولي

أ. ش. أ

شهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، سيناريو لتجربة طوارئ متسعة النطاق (14 - D) بالمطار تتمثل في تفكيك قنبلة عثر عليها داخل إحدى الحقائب بالطائرة، وأيضًا السيطرة على حريق نشب في الطائرة، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، واللواء طيار صادق شوري مدير مطار الغردقة الدولي.

وقال اللواء طيار صادق شوري، مدير مطار الغردقة الدولي، في تصريح له اليوم، إن تلك التجربة تأتي لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دوري على جميع المطارات المصرية ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) وتعليمات سلطة الطيران المدني بالجمهورية، والتي تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة في المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التي قد تحدث.

وأضاف أن تلك السيناريوهات تأتي ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطيران في إطار خطة تدريبية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، ليعكس ذلك استعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة على العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي ثم عودة التشغيل الطبيعي للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة.

وشارك في هذه التجربة جميع الجهات العاملة بمطار الغردقة، من بينها رجال القوات المسلحة، وأجهزة الأمن، والحماية المدنية والإسعاف، وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والمستشفيات وفرق الطوارئ.