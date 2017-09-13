في القليوبية.. 50 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، فرض غرامة مالية 50 ألف جنيه على إلقاء مخلفات المباني والبناء في الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى، مع مصادرة السيارة المضبوطة، للعمل لصالح نقل المخلفات بالمحافظة لمدة شهر.

جاء ذلك خلال اللقاء التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المدن والأحياء، ووكلاء الوزراء.

وأعطى المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت اليوم تعليمات مشددة بشن حملات موسعة بكافة مدن المحافظة على سيارات إلقاء المخلفات بالشوارع مع رفع أي تلال للمخلفات الموجودة حاليًا.