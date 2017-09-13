أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

في القليوبية.. 50 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

في القليوبية.. 50 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع

02:36 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

في القليوبية.. 50 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع

محافظ القليوبيه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، فرض غرامة مالية 50 ألف جنيه على إلقاء مخلفات المباني والبناء في الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى، مع مصادرة السيارة المضبوطة، للعمل لصالح نقل المخلفات بالمحافظة لمدة شهر.

جاء ذلك خلال اللقاء التنفيذي لمحافظة القليوبية، بحضور اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المدن والأحياء، ووكلاء الوزراء.

وأعطى المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت اليوم تعليمات مشددة بشن حملات موسعة بكافة مدن المحافظة على سيارات إلقاء المخلفات بالشوارع مع رفع أي تلال للمخلفات الموجودة حاليًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • دراسة عن ظاهرة البناء المخالف في مؤتمر الإدارة المحلية بالقليوبية

    أخبار

  • مصرع طفل في حادث تصادم بشبين القناطر

    أخبار

  • ضبط عامل بتهمة انتحال صفة ضابط بالقليوبية

    أخبار

  • عاطل يقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما بالقليوبية

    أخبار

إعلان

0b45cea583.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج