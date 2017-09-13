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حبس 5 عناصر إخوانية 15 يوما على ذمة التحقيقات في الفيوم

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مصراوي Masrawy

حبس 5 عناصر إخوانية 15 يوما على ذمة التحقيقات في الفيوم

02:36 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

حبس 5 عناصر إخوانية 15 يوما على ذمة التحقيقات في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قررت النيابة الكلية بالفيوم، حبس 5 عناصر من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة تحقيقات التي تجريها معهم.

وألقى ضباط فرع الأمن الوطني بالمحافظة، القبض على تلك العناصر بمدينة الفيوم، وبحيازتهم كتبًا ومنشورات تحتوي على فكر الجماعة، وبعض المستندات والأوراق الخاصة بالتنظيم، التي تدعوا المواطنين للخروج عن نظام الحكم.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي" إن عشرات من أعضاء التنظيم الذين يقضون فترات حبس بسجن الفيوم العمومي، يطالبون أجهزة الأمن بعمل مراجعات فكرية وإعلان التوبة والبعد عن التنظيم الإرهابي الذي يقف ضد مصلحة الدولة المصرية، وأنهم وقعوا تحت تأثير قيادات الإخوان الهاربة.

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مصراوي Masrawy

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