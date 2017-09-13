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"مرصد الإسلاموفوبيا" يثمن دعوة مصر لعقد جلسة بمجلس الأمن بشأن ميانمار

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مصراوي Masrawy

"مرصد الإسلاموفوبيا" يثمن دعوة لعقد جلسة بمجلس الأمن بشأن ميانمار

02:32 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مجلس الأمن - ارشيفية

كتب ــ محمود مصطفى:

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بدعوة مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار، في ظل تدهور الأوضاع ونزوح آلاف العائلات المسلمة إلى بنجلاديش .

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا فى بيان اليوم الأربعاء، أن دعوة مصر لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار ووقف عمليات التطهير العرقى التي يتعرضون لها تعكس ثقل مصر ومكانتها الدولية ودورها الرائد على مستوى العالم الإسلامي .

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا .

ودعا المرصد جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعى والتنسيق التام لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع ، إضافة إلى الاسراع بتقديم المساعدات الطبية والانسانية لمسلمى الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش .

وطالب مرصد الإسلاموفوبيا بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق والتحقيق فى تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن فى ولاية راخين بميانمار .

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أكدت الأسبوع الجارى أن وضع الروهينجا فى ميانمار يعد نموذجا "للتطهير العرقي" كما دعت لتقديم المساعدات العاجلة للاجئي الروهينجا فى بنجلاديش لمساعدة الفارين من عمليات التطهير العرقى .

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