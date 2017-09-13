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أردوغان يدافع عن شراء أنظمة إس – 400 الروسية

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مصراوي Masrawy

أردوغان يدافع عن شراء أنظمة إس – 400 الروسية

02:17 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أردوغان يدافع عن شراء أنظمة إس – 400 الروسية

اسطنبول - (د ب أ):

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء موقف بلاده فيما يتعلق بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز إس – 400 روسي الصنع، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة، شريك تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقها إزاء الصفقة.

وأكد الكرملين أمس أن وتركيا وقعتا اتفاقا تشتري أنقرة بموجبه النظام الروسي، بعدما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أمس عن أردوغان قوله إن بلاده دفعت بالفعل مقدما لروسيا لحساب شراء أنظمة الصواريخ.

وقال أردوغان في اجتماع اليوم في أنقرة، ألقى فيه خطابا أمام رؤساء البلديات التابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، :"لقد جن جنونهم لأننا وقعنا اتفاقا بشأن إس-400 هناك. ماذا في ذلك؟ هل سننتظركم".

وأضاف :"سنتولى أمورنا بأنفسنا".

تأتي تصريحات أردوغان بعد بيان للخارجية الأمريكية أمس أعربت فيه عن قلقها إزاء شراء أنقرة النظام الروسي.

وتشير تقارير إخبارية إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 5ر2 مليار دولار.

وكانت مساع تركية سابقة لشراء نظام دفاع صاروخي صيني لم تكلل بالنجاح لأسباب من بينها خلافات حول نقل الخبرة الفنية .

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