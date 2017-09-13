محافظة القاهرة تحتفل بختام البرنامج التدريبي لبرلمان الشباب

كتبت- ندى الخولي:

احتفلت محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، بتخريج المشاركين بالبرنامج التدريبي والتنموي للمهارات، والذي نظمته المحافظة على مدار 8 أسابيع لأعضاء برلمان شباب القاهرة، في إطار دعم المحافظة لشباب العاصمة وصقل مهارتهم نظريًا وعمليًا لـ"حمل راية مستقبل البلاد"، بحسب بيان صادر اليوم.

ووزع عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، خلال الحفل، شهادات تقدير وجوائز مالية على 43 شابًا من خريجي الدورة التدريبية تقديرًا لاجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح وفاعلية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بختام البرنامج التدريبي لشباب البرلمان الذي نظمته المحافظة وشكر كل القائمين على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي والتنموي والنجاح في وصوله لمجموعة من الإيجابيات التي تم رصدها واستعراضها خلال تخريج المشاركين وأهمها الجدية والتجاوب من عنصري البرنامج التدريبي سواء المسئولين والقيادات بالمواقع التنفيذية كرؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومديري الإدارات أو الشباب المشاركين من أعضاء البرلمان.

وأشار المحافظ، إلأى أنه تم الاتفاق على إتمام خطوة جديدة عقب اجتياز الشباب للبرنامج التدريبي بنجاح وهي توزيعهم بمراكز ومواقع عمل فعلية لبدء الاختلاط والاندماج العملي وتطبيق ما تم الحصول عليه نظريًا، وستبدأ تلك الخطوة فور انتهاء انتخابات برلمان الشباب خلال الفترة القادمة وجاري وضع آلية عمل لتنفيذ هذا البرنامج العملي.

وأكد عبد الحميد، على استمرار توجيه الدعم الكامل لرعاية وتبني البراعم والشباب من أبناء القاهرة والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتنفيذ كل مايفيد هذه الطاقات وتهيئتها كجيل جدير بتحمل المسئولية ورفع راية تقدم الوطن.

واشتمل البرنامج التدريبي على عدد من العناصر هي تنظيم ندوات تثقيفية لشرح كيانات المحافظة وهيكلها التنفيذي، ثم تنظيم عدد من الجولات الميدانية على نطاق الأربعة مناطق بمحافظة القاهرة شملت دواوين الأحياء وبعض المواقع الهامة، ثم تلتها زيارة لعدد من المشروعات القومية الجارية والتي تقيمها المحافظة وسيتم افتتاحها قريبًا، وشملت الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ برنامج عملي داخل الإدارات المتنوعة بالديوان العام استمر لمدة أسبوع كنوع من الدمج بين تطبيق المادة النظرية بالواقع العملي.