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البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تونس

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مصراوي Masrawy

البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تونس

02:06 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 60 مليون دولار لدعم تونس

تونس (أ ش أ)
أعلن مكتب البنك الدولي في تونس موافقة البنك على قرض لتمويل مشروع جديد بقيمة 60 مليون دولار (حوالي 145 مليون دينار)، لمساندة جهود التونسية الرامية إلى تكريس برامج التشغيل وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس طوني فيرهيجن إن المشروع الجديد "الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس" فرصة فريدة للربط بين العرض والطلب ضمن استراتيجيات التشغيل، فضلا عن تقديم خدمات للشباب الأكثر تهميشا والفاقدين للأمل عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن المشروع يقدم خدمات دعم تمكن الشباب من مواجهة العقبات التي تحول دون حصولهم على وظائف أو الانتقال إلى وظائف أفضل.

ويستهدف مشروع "الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس" - الذي يطلق عليه اسم (مبادرون) - الفئات المهمشة من الشباب في الفئة العمرية بين 18 و35 سنة خاصة في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولايتي صفاقس ومنوبة، فضلا عن الاستثمار في المؤسسات لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل.

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مصراوي Masrawy

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