أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التعليم العالي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التعليم العالي

01:53 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    e3acd1e705.jpg

  • عرض 4 صورة

    cdb26277c2.jpg

  • عرض 4 صورة

    9ac99c029b.jpg

  • عرض 4 صورة

    163a43aa03.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام

الألبوم التالى

بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام "تعليم الجيزة"

كتبت - داليا شبل:

نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على توزيعهم في أماكن بعيدة عن موقعهم الجغرافي رغم حصولهم على درجات مرتفعة في الامتحانات.

وأفاد مراسل مصراوي، أنه تم الدفع بقوات من الشرطة للتعامل مع الطلاب، فيما أغلقت وزارة التعليم العالي الأبواب الرئيسية للوزارة.

وقالت إحدى أولياء الأمور، إن ابنتها حصلت على 94% في الشهادة الثانوية، وتم توزيعها على معهد، وترغب في التحويل إلى جامعة الأهرام الكندية، لكن الوزارة أغلقت موقع التنسيق الإليكتروني ولم يعد أمامها فرصة للتحويل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التضامن": 5 آلاف مشهد بالأعمال الدرامية روجت للإدمان في رمضان الماضي

    أخبار

  • التنسيق يمنح فرصة أخيرة للطلاب المتخلفين ومستنفذي الرغبات حتى الخميس

    أخبار

  • إعلان نتيجة التحويلات لطلاب الشهادات العربية وتنسيق المتفوقين غدًا

    أخبار

  • "القومي للبحوث" يرسل قافلتين طبيتين لمحافظة دمياط

    أخبار

إعلان

7e5071092d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض