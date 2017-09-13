بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التعليم العالي
بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام وزارة التعليم العالي
01:53 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
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بالصور.. وقفة احتجاجية لأولياء أمور رياض الأطفال أمام "تعليم الجيزة"
كتبت - داليا شبل:
نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء؛ احتجاجًا على توزيعهم في أماكن بعيدة عن موقعهم الجغرافي رغم حصولهم على درجات مرتفعة في الامتحانات.
وأفاد مراسل مصراوي، أنه تم الدفع بقوات من الشرطة للتعامل مع الطلاب، فيما أغلقت وزارة التعليم العالي الأبواب الرئيسية للوزارة.
وقالت إحدى أولياء الأمور، إن ابنتها حصلت على 94% في الشهادة الثانوية، وتم توزيعها على معهد، وترغب في التحويل إلى جامعة الأهرام الكندية، لكن الوزارة أغلقت موقع التنسيق الإليكتروني ولم يعد أمامها فرصة للتحويل.
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