7 معلومات عن «أم أحمد».. بديلة إنتصار في «نفسنة»

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فوجئ متابعو برنامج "نفسنة" عبر قناة "القاهرة والناس"، في الموسم الثالث بحلول الفنانة "لطيفة فهمي" بدلًا من الفنانة "إنتصار"، إضافة إلى مقدمتي البرنامج الفنانة "بدرية طلبة" و"هيدي كرم"، ما جعل بعض المشاهدين يتساءلون عن هوية المقدمة الجديدة للبرنامج، وهو ما نقدّمه فيما يلي..

1- نشأت في عائلة فنية، فوالدها هو مدير التصوير عبد العزيز فهمي، وعمها المصور الفوتوغرافي جمال فهمي.

2- خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، ثم سافرت لدراسة المسرح بسويسرا، ثم عادت لمصر ودرست التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتجيد التمثيل باللغتين العربية والفرنسية.

3- دخلت المجال الفني في بداية التسعينيات بأدوار صغيرة في عدة أعمال، من بينها مسرحية "القفص".

4- عملت بالمركز الثقافي الفرنسي لمدة 20 عامًا، وتولت فيه مسؤلية البرنامج السينمائي والثقافي، وكذلك تولت به إدارة مهرجان الشباب المبدع المسرحي.

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5- شاركت في عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسرحية "وبحلم يا مصر" وأفلام "كونشرتو في درب سعادة" و"فرش وغطا"، وعدد من المسلسلات، من بينها "دوران شبرا" و"هذا المساء" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

6- اشتهرت بدور "أم أحمد" الذي أدته في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 بطولة الفنانة "يسرا"، والذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية لها في عالم الفن.

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7- شاركت في عضوية لجنة تحكيم مهرجان سينما الموبايل في دورته الثانية.