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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المتقدمة بالأكاديمية العربية

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انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المتقدمة بالأكاديمية العربية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المتقدمة بالأكاديمية العربية

التحرير

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انطلقت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الدولي الثاني للتكنولوجيا المتقدمة والعلوم التطبيقية، والذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع الجامعة اليابانية الماليزية  UTM  تحت عنوان "التكنولوجيا المتقدمة من أجل عالم مستدام".

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأكاديمية العربية وجامعة التكنولوجيا بماليزيا؛ لإنشاء وإدارة برنامج التعليم المتبادل بين الطرفين، وتهدف المذكرة إلى تحسين الصورة العالمية والرؤية والتصنيف الدولي لكلا الطرفين.

وأعرب الدكتور وحيد عمر مستشار جامعة التكنولوجيا بماليزيا، في كلمته، عن سعادته بأن يكون أحد القائمين على انعقاد المؤتمر، وتوقيعه مذكرة اتفاق بين الأكاديمية العربية وجامعة التكنولوجيا بماليزيا.

وقال مستشار جامعة التكنولوجيا بماليزيا: إنه "نيابة عن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة التكنولوجيا بماليزيا يشعر بالفخر والاعتزاز لاستكمال أوجه التعاون مع الأكاديمية العربية التي لا تتوانى أبدا في تقديم الدعم من اجل إنجاح هذا التعاون".

كما توجه عمر بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية على استضافة المؤتمر بالأكاديمية، مؤكدًا أن المؤتمر ما هو إلا بداية لمزيد من التعاون الذي يعود بالنفع على طلاب الأكاديمية العربية والجامعة التكنولوجيا بماليزيا.

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من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن المؤتمر نتاج مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها مع جامعة التكنولوجيا بماليزيا حيث يوجد بين الحضور عدد لا بأس به من خريجي الأكاديمية الذين درسوا بجامعة التكنولوجيا بماليزيا، بالإضافة إلى طلاب الأكاديمية الذين يدرسون اليوم بالجامعة.

وأضاف أنه لذلك تعتبر مذكرة التفاهم من أبرز وأنجح أوجه التعاون لأن نتائجها ملموسة على أرض الواقع وهذا ما تسعى إليه الأكاديمية جاهدة من أجل طلابها.

وأوضح أن العام الماضي تم استضافة الدورة الأولى للمؤتمر بجامعة التكنولوجيا بماليزيا وهذا العام لنا الشرف أن نستضيف فعاليات المؤتمر بمقر الأكاديمية العربية بالإسكندرية.

وأعرب "عبدالغفار" عن أمله في نجاح المؤتمر العلمي الهام خاصة أن هناك الكثير من الجهد المبذول من جميع القائمين على هذا المؤتمر من الجانبين.

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التحرير

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