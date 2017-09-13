عشرات المستوطين يقتحمون الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 90 مستوطنا الأربعاء المسجد الاقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقال شهود عيان إن مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد المبارك.

وفي السياق، أحبط حراس المسجد الأقصى محاولة مستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى الليلة الماضية من جهة باب القطانين.

ويتواجد في الأقصى المبارك عدد كبير والذين انتشروا في مُصليات وباحات المسجد.