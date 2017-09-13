البنتاجون: ماتيس يبدأ جولة على قواعد عسكرية نووية ببلاده



واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس سيبدأ الأربعاء جولة علي قواعد عسكرية نووية داخل الولايات المتحدة للاطلاع على وضعية الصواريخ الباليسيتة وجاهزيتها .

وقال البنتاجون في بيان له أوردته قناة "الحرة" الأمريكية إن :"هذه الجولة تأتي في سياق المراجعة التي يجريها قادة وزارة الدفاع علي وضعية القواعد النووية".

وأشار البيان إلى أن الجولة ستبدأ من قاعدة مينوت في ولاية نورث داكوتا حيث يوجد مقر قيادة القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات ، وستشمل أيضا المقر العام التابع للقيادة الاستراتيجية "ستراتكوم" في ولاية نبراسكا .