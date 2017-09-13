«الجبلاية» تستبعد الشامي وفريد من رئاسة رابطة المحترفين

التحرير

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علم «التحرير»، اليوم الأربعاء، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، استبعد فكرة ترشيح محمود الشامي وحسن فريد عضوي مجلس الجبلاية السابقين في انتخابات رئاسة رابطة الأندية المحترفة.

واتفق مسئولو الجبلاية على ترشيح محمد عادل، المشرف على الكرة بالمقاولون العرب لرئاسة رابطة الأندية، حيث إنه ليس عضو مجلس إدارة بالمقاولون كما أنه من خارج اتحاد الكرة.

وتعقد لجنة الأندية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، في مقر نادي طنطا، من أجل مناقشة لائحة رابطة الأندية المحترفة، وسيتطرق الاجتماع، إلى وضع البنود الأساسية للائحة للرابطة، من أجل التشاور في بعض البنود مع مسؤولي اتحاد الكرة.

وتم تشكيل لجنة سداسية من قبل، لوضع لائحة رابطة الأندية المحترفة، وتضم محمود طاهر رئيس الأهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، ومحمد عبد السلام رئيس المقاصة، وفايز عريبي رئيس طنطا، ونهاد حجاج مستشار نادي الأسيوطي، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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ومن المنتظر، أن يحضر اجتماع اليوم، بعض الممثلين عن الأندية الـ18 المشاركين في بطولة الدوري الممتاز، التي انطلقت الجمعة الماضي.

وفي سياق آخر أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الجبلاية ستبحث مسألة إجراء الانتخابات قبل يوم 30 نوفمبر المقبل بحسب قانون الرياضة الجديد.

وأتم كردي لـ«التحرير»، إن اتحاد الكرة اكتشف أن قانون الرياضة الجديد تم إعداده بإشراف من اللجنة الأوليمبية الدولية، وهي أعلى من الاتحاد الدولي في سلطتها على الاتحادات الأهلية.