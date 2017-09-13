بالصور.. مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء حادث العريش
بالصور.. مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء حادث العريش
12:58 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017
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كتب - محمد غايات:
استهل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث العريش الإرهابي الذي خلف 18 شهيدا من رجال الشرطة، وإصابة 5 آخرين يوم الإثنين الماضي.
وناقش الاجتماع، التقارير التي عرضتها وزيرة التخطيط هالة السعيد، بشأن معدلات النمو خلال الربع الأخير للعام المالي 2016 - 2017.
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