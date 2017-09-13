وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ 11.9% بالربع الرابع للعام المالي

كتب - محمد غايات:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنّ معدل البطالة انخفض من 12.5% في الربع الرابع للعام المالي الماضي، إلى 11.9% في الفترة ذاتها بالعام المالي الحالي.

وأوضحت وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدل النمو إلى ٥٪‏ تسبب في انخفاض معدل البطالة، مشيرة إلى أن مصر حققت ارتفاعا في معدلات النمو لم تشهده منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.

وأكدت "السعيد" أنه حدث انخفاض طفيف في أسعار السلع الغذائية بنحو نصف بالمائة، متوقعة أن يستمر هذا الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

وقالت: "الإصلاح الاقتصادي يحتاج بعض الوقت، والمواطن سيشعر تدريجيا بالانخفاض في الأسعار مع استمرار زيادة معدلات النمو".