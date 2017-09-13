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"شؤون البيئة بوسط الدلتا": اعتماد 317 طن أعلاف وسماد عضوي من قش الأرز

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مصراوي Masrawy

"شؤون البيئة بوسط الدلتا": اعتماد 317 طن أعلاف وسماد عضوي من قش الأرز

12:35 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

قش الأرز - ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:

قال المهندس أيمن شتا، رئيس جهاز شؤون البيئة وسط الدلتا، اليوم الأربعاء، إن لجنة حصر واعتماد الكومات السمادية والأعلاف المعاد تدويرها اعتمدت اليوم الأربعاء، 19 طن أعلاف و40 طن أسمدة ليصبح ما تم تجميعه بالتراكم في الغربية وكفر الشيخ، 166 طن سماد عضوي معاد تدويره و151 طن أعلاف غير تقليدية منذ بدء الموسم.

ولفت شتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تفعيل بروتوكول مشروع المزارع الصغير بالتعاون مع وزارة الزراعة لاعتماد الكومات السمادية والأعلاف غير التقليدية من قش الأرز والمدعمة من قبل وزارة البيئة بالمواد المجانية من ( مشمع - يوريا - مادة EM) للمزارع الذي تقل حيازته عن خمس أفدنة.

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