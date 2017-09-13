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بالتفاصيل.. شروط الحصول على دورة تدريبية حول "البيوجاز" في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. شروط الحصول على دورة تدريبية حول "البيوجاز" في المنيا

12:32 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت محافظة المنيا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجامعة المنيا، توافر فرص تدريبية للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة إنشاء 100 وحدة للغاز الحيوي "البيوجاز" بقرية "بني حسن الشروق"، التابعة لمركز أبوقرقاص، ضمن أنشطة مشروع وظائف لائقة لشباب والمنفذ من قبل منظمة العمل الدولية والممول من إدارة الشئون الدولية بكندا بالتعاون مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

وصرح دكتور حسام الدين شلبي، استشاري مشروع وظائف لائقة بمنظمة العمل الدولية، أن المبادرة تهدف إلى تأهيل وتدريب وإتاحة فرص عمل لشباب الخريجين من المهندسين وعمال البناء في مجال تصميم وإنشاء وصيانة وحدات الغاز الحيوي، لصالح صغار المربين ممن لديهم ثلاث رؤوس ماشية على الأقل، وهو الحد الأدنى اللازم لتشغيل الوحدة، حيث تقوم هذه الوحدات بإنتاج غاز آمن يغطي كافة الاحتياجات اليومية لمالك الوحدة وأسرته بالإضافة إلى السماد الحيوي الذي يمكن بيعه أو استخدامه لحائزي الأراضي الزراعية منهم، كما يمكن تعظيم الدخل المادي الناتج من الوحدة عن طريق استخدام تقنيات مثل تقنية تربية الأسماك في أحواض والزراعة المائية.

ويشترط للتقدم للتدريب أن يكون المتقدمين من مواليد المحافظة، وأن يكون من خريجي كلية الهندسة أو الزراعة حديثي التخرج أو ممن لديهم خبرة من 3-5 سنوات، وألا يعمل في القطاع العام أو الخاص وشهادة الموقف من التجنيد للمتقدمين من الشباب، حيث يحصل المتقدمون على منحة للتدريب النظري والعملي مع الحصول على شهادة معتمدة من جامعة المنيا وإنشاء شركة للمهندسين الذين سيجتازوا البرنامج مع تدريبهم على أساليب الإدارة والتشبيك للشركة المنشأة مع مؤسسات التمويل بمحافظة المنيا لدعم تسويق الوحدات بين مربى الماشية.

كما يتيح المشروع أيضًا فرص تدريبية للبنائين على بناء وصيانة وحدات الغاز الحيوي بالشروط التالية: وهي معرفة جيدة بأصول وممارسات مهنة البناء، وأن يكون من أبناء المحافظة حيث يحصل المتقدم على شهادة معتمدة فني بناء وحدات البيوجاز وتوفير فرصة عمل من خلال الشركات التي سيتم إنشاؤها لشباب المهندسين.

ويبدأ اليوم الأربعاء فتح باب التقدم للمشروع خلال أسبوعين بمكتب خدمة المواطنين بمركز أبوقرقاص ومكتب وحدة التنمية الاقتصادية بالديوان على أن يتم تحديد مواعيد مقابلات واختبارات القبول لاحقًا، وللمزيد من المعلومات والاستفسار الاتصال على هاتف رقم 0862330279 – وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

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