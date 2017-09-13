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حارس الإسماعيلي يتغنى بعصام الحضري

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حارس الإسماعيلي يتغنى بعصام الحضري حارس الإسماعيلي يتغنى بعصام الحضري

التحرير

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أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، أن عصام الحضري، حارس مرمى الوطني وفريق التعاون السعودي، نموذج يُحتذى، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية.

وقال حارس مرمى الإسماعيلي: "استمرار الحضري في الملاعب وتأديته الرائعة في كل الماتشات شيء إيجابي بشكل غير عادي، والحضري يعد نموذجا لكل الحراس ولكل الشباب، حارس مرمى بيموت نفسه في التدريبات ويملك هدفا يرفض التنازل عنه".

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واختتم محمد عواد، صاحب الـ25 عامًا، قائل: "على جميع الحراس وجميع اللاعبين الصغار النظر إلى عصام الحضري للتعلم منه وأن يتخذوه قدوة ونموذجًا لهم".

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التحرير

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