بالصور.. حراس معبد "كلابشة" بأسوان ينظمون مبادرة لتنظيفه

أسوان - إيهاب عمران:

نظم عدد من حراس معبد كلابشة بأسوان، بمبادرة لتنظيف المعبد، بسبب عدم تعيين عمال للنظافة.

وقال نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن المبادرة شخصية من حراس المعبد، بدافع من محبة المصريين المخلصين لوطنهم، مضيفًا أنهم لم يطلبوا أي عائد مادي، أو عيني.

وقدم مدير آثار أسوان، التحية للحراس (علي برشاوي، وسيد موسى، وأسعد أحمد، ومحمود سيد، ومحمد حامد ورمضان محمد)، مطالبًا بتكريمهم ووضعهم في لوحة الشرف كنماذج مشرفة لمنطقة آثار أسوان والنوبة.

وأضاف مدير آثار أسوان، أن معبد كلابشة من أكبر معابد بلاد النوبة، وكان يبعد عن موقعة الحالي بحوالي 65 كيلو متر جنوب مدينة أسوان ويرجع المعبد بشكله الحالي إلي العصر الروماني.