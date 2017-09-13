خسائر بشرية بصفوف الحوثيين جراء معارك على الحدود اليمنية السعودية

صنعاء - ( د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال مواجهات بمحافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وذكر موقع (26 سبتمبر) الناطق باسم الجيش اليمني أن "اشتباكات عنيفة دارت مساء الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني (الموالي لهادي) والمليشيات الانقلابية( مسلحو الحوثي وقوات صالح) في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر المليشيات".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن خسائر مادية كبيرة في صفوف الحوثيين وقوات صالح".

وتشهد جبهات محافظة الجوف الممتدة على أكثر من 200 كيلو متر مواجهات مستمرة بين قوات الجيش الوطني والحوثيين ، فيما تجري الاستعدادات في أوساط الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسب الموقع.

وتقول القوات الحكومية اليمنية إنها باتت مسيطرة على أكثر من 80 بالمئة من محافظة الجوف، التي ترتبط بحدود برية مع السعودية، في حين لايزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق وتدور فيها مواجهات مسلحة متكررة، تخلف في العادة قتلى وجرحى من الجانبين.