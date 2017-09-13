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برلماني عن وحدة "المعابدة" الصحية بأسيوط: غاب العاملون وحضر "الماعز"

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مصراوي Masrawy

برلماني عن وحدة "المعابدة" الصحية بأسيوط: غاب العاملون وحضر "الماعز"

12:11 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

أعلن مرتضى العربي، عضو مجلس النواب عن مركزي الفتح وأبنوب، بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، اكتشافه ماعز وحيوانات أليفة داخل الوحدة الصحية بقرية المعابدة، أثناء زيارته للقرية صباح اليوم.

وقال النائب: "اكتشفت وجود ماعز داخل الوحدة الصحية، ولم أجد سوى عامل واحد، دون وجود أي موظف آخر".

وطالب العربي، وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بمذكرة تفصيلية لوزير الصحة حول الواقعة.

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