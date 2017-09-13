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خطة لإدخال الغاز الطبيعي إلى قرية "الدلجمون" بالغربية

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مصراوي Masrawy

خطة لإدخال الغاز الطبيعي إلى قرية "الدلجمون" بالغربية

12:09 م الأربعاء 13 سبتمبر 2017

اجتماع رئيس مدينة كفر الزيات

الغربية – مروة شاهين:

بحث اللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بنود وخطوات إدخال الغاز الطبيعي إلي قرية الدلجمون، أكبر قرى المركز، وسبل إزالة أي معوقات قد تقابل المشروع عند البدء في التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مدينة كفر الزيات مع مسئولي شركة "غاز " بحضور مسئولي الطرق والشركة المصرية للاتصالات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية بالدلجمون.

واتفق "مجاهد" مع مسئولي الجهات المعنية على مد الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعي بالقرية خلال هذا العام على أن يتم استكمال الأعمال بمد خطوط الفرعية العام القادم.

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