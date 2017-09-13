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«الأرصاد»:انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا..والعظمى بالقاهرة 34

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«الأرصاد»:انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا..والعظمى بالقاهرة 34 «الأرصاد»:انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا..والعظمى بالقاهرة 34

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24     34

وسط الدلتا 24  34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 22 29

مطروح 21 29

السلوم 21 29

سيوة 24 35

بورسعيد 27 30

دمياط 24 29

العريش 20 31

رفح 24 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 21 34

رأس سدر 24 33

نخل 20 35

نويبع 28 35

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الطور 27 31

شرم الشيخ 31 37

الغردقة 30 36

مرسى علم 29 37

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 24 35

أسيوط 24 35

سوهاج 27 37

قنا 27 40

الأقصر 27 42

أسوان 33 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 30 40

شلاتين 28 42

أبو رماد 28 41

رأس حدربة 29 40

حلايب 30 39

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