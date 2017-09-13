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عزام الأحمد: لن تكون هناك لقاءات أو حوارات مع وفد حماس بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

عزام الأحمد: لن تكون هناك لقاءات أو حوارات مع وفد حماس بالقاهرة

11:57 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

عزام الأحمد: لن تكون هناك لقاءات أو حوارات مع وفد حماس بالقاهرة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأح

رام الله - (د ب أ):

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد اليوم الأربعاء عن أن وفدا من الحركة سيتوجه بعد أيام إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية.

وقال الأحمد، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم، إنه "لن تكون هناك أي لقاءات او حوارات مع وفد حماس إلا بإعلان الأخيرة بشكل واضح حل اللجنة الادارية وتمكين حكومة الوفاق من أداء عملها في قطاع غزة والالتزام المبدئي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني .

وأشار الأحمد إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعرض خلال اجتماع اللجنة المركزية امس الثلاثاء أهم عناصر الخطاب الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للام المتحدة اضافة الى المشاورات مع الاشقاء العرب بخصوص التحرك السياسي المقبل .

وأضاف الاحمد أن "الرئيس محمود عباس سيطالب باحترام القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد ووقف الاستيطان الذي تستمر به اسرائيل مخالفة بذلك القرار الدولي 2334".

وكشف الأحمد عن نقاشات تجرى مع الأطراف الأساسية في المجتمع الدولي لتحويل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة من صفة مراقب الى دولة كاملة العضوية .

وكان مفترضاً أن يغادر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ووفد الحركة القاهرة اليوم، متوجهاً إلى غزة بعد أن أنهى محادثاته مع الجانب المصري، لكن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي طلب منهم إرجاء المغادرة إلى بعد غدٍ الجمعة، فربما يتم عقد لقاء يجمعهم بقياديين في فتح.

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