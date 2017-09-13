ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة بالإضافة إلى 23 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166781 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72184 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2611 طن قمح، والقطار رقم 2486 بحمولة إجمالية 2547 طن قمح، إلى جانب 75 سيارة بحمولة بلغت 3659 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 9300 طن يوريا.