12 قتيلا إثر الإعصار إيرما في ولاية فلوريدا الأمريكية

فلوريدا (الولايات المتحدة) – (أ ف ب):

أعلنت فرق الإغاثة في فلوريدا أن حصيلة ضحايا الإعصار إيرما ارتفعت إلى 12 قتيلا على الأقل عند مروره في هذه الولاية الأمريكية الواقعة في جنوب شرق البلاد وسيزورها الرئيس دونالد ترامب الخميس.

وقال البرتو موسكوزو الناطق باسم جهاز إدارة الحالات الطارئة في فلوريدا لوكالة فرانس برس إن "عدد الوفيات المؤكدة التي يمكن أن تنسب إلى الإعصار إيرما ارتفع إلى 12".

وتسبب الإعصار بأضرار جسيمة في أرخبيل كيز حيث دمرت 85 بالمئة من المساكن كليا أو جزئيا. وقد ضرب أراضي فلوريدا صباح الأحد ترافقه رياح سرعتها أكثر من 215 كلم في الساعة.

وأعلن البيت الأبيضـ، الثلاثاء، أن الرئيس ترامب سيتوجه الخميس إلى فلوريدا لمعاينة الأضرار.

وخلال الإعصار هارفي زار ترامب ولاية تكساس مرتين، وهو اليوم يعتزم زيارة فلوريدا تنفيذا للوعد الذي قطعه ما أن بدأت رياح الإعصار المدمر تجتاح الولاية الجنوبية.