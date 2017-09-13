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القبض على موظف يبيع وثائق تأمين مزورة أمام وحدة مرور بسوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على موظف يبيع وثائق تأمين مزورة أمام وحدة مرور بسوهاج

11:24 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

القبض على موظف يبيع وثائق تأمين مزورة أمام وحدة مرور بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة المرور، اليوم الأربعاء، من ضبط حاصل على دبلوم، أثناء بيعه وثائق تأمين مزورة للمواطنين أمام وحدة مرور جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا بضبط "محمد فتحي محمد" 36 عامًا، حاصل على دبلوم ومندوب شركة المهندس للتأمين، يقيم خلف مصنع البيبسي مدينة ناصر، دائرة قسم ثان سوهاج، لقيامه ببيع وثائق تأمين منسوب صدورها لشركة المهندس للتأمين "مزورة" للمواطنين أمام وحدة مرور جرجا، وبحيازته 4 وثائق مزورة.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3066 إداري مركز جرجا لسنة 2017.

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