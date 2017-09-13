مجلس جامعة الأزهر يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على شهداء الشرطة

كتب ــ محمود مصطفى:

بدأ مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

واستهل المجلس اجتماعه، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الذين استشهدوا يوم الإثنين الماضي بالعريش.

ويبحث المجلس في اجتماعه، الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وتحديد الموعد الرسمي لبدء الدراسة بكليات القاهرة والأقاليم.

كما يناقش المجلس، إمكانية زيادة مصروفات المدن الجامعية، أسوة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات.