أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مجلس جامعة الأزهر يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على شهداء الشرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس جامعة الأزهر يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على شهداء الشرطة

11:18 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مجلس جامعة الأزهر يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على شهداء الشرطة

مجلس جامعة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

بدأ مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

واستهل المجلس اجتماعه، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الذين استشهدوا يوم الإثنين الماضي بالعريش.

ويبحث المجلس في اجتماعه، الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وتحديد الموعد الرسمي لبدء الدراسة بكليات القاهرة والأقاليم.

كما يناقش المجلس، إمكانية زيادة مصروفات المدن الجامعية، أسوة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة الأزهر يطالب العمداء باتباع سياسة "الباب المفتوح" مع الطلاب

    أخبار

  • وزير الثقافة ينعي شهداء العريش

    أخبار

  • رئيس الطائفة الإنجيلية: التعاون الدولي هو السبيل لمواجهة ظاهرة الإرهاب

    أخبار

  • الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تدين حادث العريش الإرهابي

    أخبار

إعلان

603fc2eff8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض

استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض