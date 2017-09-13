رئيس جامعة الأزهر يطالب العمداء باتباع سياسة "الباب المفتوح" مع الطلاب
رئيس جامعة الأزهر يطالب العمداء باتباع سياسة "الباب المفتوح" مع الطلاب
11:14 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017
اجتماع مجلس جامعة الأزهر
كتب ــ محمود مصطفى:
طالب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات باتباع سياسة "الباب المفتوح" مع الطلاب، وعقد لقاءات دورية معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وشدد المحرصاوي على ضرورة استماع العمداء لمقترحات الطلاب، وحل مشاكلهم أولًا بأول.
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