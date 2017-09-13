مورينيو يطالب إبراهيموفيتش بعد التعجل في العودة

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طالب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لاعب زلاتان إبراهيموفيتش، بعدم التعجل بالعودة من جديد للمشاركة في المباريات، مشيرًا إلى مانشستر يونايتد يحتاج إليه وهو جاهز بدنيًا بنسبة 100% وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن المنتظر أن يعود النجم السويدي للمشاركة في المباريات في شهر يناير المقبل بعدما يتعافي بشكل كامل من الإصابة الخطيرة التي عانى منها في الركبة في شهر إبريل الماضي في مسابقة الدوري الأوروبي.

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وأوضح مورينيو، أن الفريق يحتاج إليه، بالفعل ولكن ينبغي التعاملة مع إصابته بصبر كبير، وعدم الإنجراف وراء العاطفة والإقدام على أمور جنونية تضر اللاعب والفريق.

وأضاف مورينيو، أنه يعلم تمامًا رغبة اللاعب الشديدة في التعافي بسرعة من الإصابة، إلا أنه ينبغي التعامل مع الأمور خطوة بخطوة حيث يحتاج الفريق إليه وهو في أفضل حالة ممكنة.