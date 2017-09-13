ضبط 150 ألف يورو مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، راكبًا حاول تهريب 150 ألف يورو من باريس، مخالفا قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية الأخرى.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه "أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران رقم 802 والقادمة من باريس، اشتبه رجال الجمارك في حقيبة الراكب، وبتفتيشها تبين وجود 150 ألف يورو وتم القبض عليه".

وأمر سامي عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، بمصادرة الأموال وتحرير محضر تهريب للراكب .