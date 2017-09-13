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انتحار طالبة تأثرت بطلاق والديها في البحيرة

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مصراوي Masrawy

انتحار طالبة تأثرت بطلاق والديها في البحيرة

11:08 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

انتحار طالبة تأثرت بطلاق والديها في البحيرة

انتحار طالبة

البحيرة – أحمد نصرة:

أنهت طالبة من محافظة البحيرة، حياتها، بعد خلافات زوجية بين والديها، انتهت بالانفصال، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية، ودفعها للانتحار.

تبلغ لمركز شرطة الرحمانية من المستشفى العام، اليوم الأربعاء، بوصول "إنجي السيد محمد الحصري" 15 عامًا، طالبة، ومقيمة بقرية نظارة سماديس، دائرة المركز مصابة بتسمم فسفوري، وتوفيت.

بسؤال والدها "السيد. م. ح" 41 عامًا، مقيم دسوق، كفر الشيخ، أفاد بتناول نجلته قرص تخزين غلال، ما أدى لوفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب انفصال والديها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد التقرير الطبي الذي يفيد بأن سبب الوفاة فشل في مراكز المخ الحيوية نتيجة تناول مادة سامة، ولا يوجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة

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