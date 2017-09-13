وزير القوى العاملة للمتقدمين للعمل بالإمارات: نلتزم بالشفافية في اختيار المسافرين

كتبت - نورا ممدوح:

تنتهي وزارة القوي العاملة، غدًا الخميس، من اختبارات المرشحين للعمل بشركة اتصالات في الإمارات، بمهنة كاتب خدمة عملاء براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخرى، ما يعادل 19 ألف جنيه مصري شهرياً، وذلك من خلال لجنة متخصصة وتحت إشراف الوزارة.

ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعضاء لجنة الاختبارات بمراعاة الشفافية في الاختيار وتقييم المتقدمين تقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، حرصًا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج، حسب بيان اليوم.

وكشف سعفان، عن أنه تم خلال اليومين الماضيين اختبار 600 متقدم لشغل الوظيفة طبقا للشروط المطلوبة، والتي تتمثل في الحصول على مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات بإحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدًا، والسن لا يزيد عن 32 سنة.

وقال سعفان إن اللجنة سوف تستمر فى اختبار 600 أخرين نظري وعملية، حيث تقدم لهذه الوظيفة 1200 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، تمهيدا لتصفية المتقدمين خلال يومي الأحد والإثنين القادمين لاختيار 100 متقدم سيتم تحرير عقود عمل لهم فورا.

وأضاف سعفان، أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج .