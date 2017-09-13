أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
"العصار" يبحث مع سفير سلوفاكيا مجالات التعاون في التصنيع الحربي -
إحالة 10 محامين بقضية "اقتحام السجون" للتأديب بسبب التأخير -
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك -
ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة للمتقدمين للعمل بالإمارات: نلتزم بالشفافية في اختيار المسافرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة للمتقدمين للعمل بالإمارات: نلتزم بالشفافية في اختيار المسافرين

10:22 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

وزير القوى العاملة للمتقدمين للعمل بالإمارات: نلتزم بالشفافية في اختيار المسافرين

كتبت - نورا ممدوح:

تنتهي وزارة القوي العاملة، غدًا الخميس، من اختبارات المرشحين للعمل بشركة اتصالات في الإمارات، بمهنة كاتب خدمة عملاء براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخرى، ما يعادل 19 ألف جنيه مصري شهرياً، وذلك من خلال لجنة متخصصة وتحت إشراف الوزارة.

ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعضاء لجنة الاختبارات بمراعاة الشفافية في الاختيار وتقييم المتقدمين تقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة، حرصًا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم بالخارج، من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج، حسب بيان اليوم.

وكشف سعفان، عن أنه تم خلال اليومين الماضيين اختبار 600 متقدم لشغل الوظيفة طبقا للشروط المطلوبة، والتي تتمثل في الحصول على مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات بإحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدًا، والسن لا يزيد عن 32 سنة.

وقال سعفان إن اللجنة سوف تستمر فى اختبار 600 أخرين نظري وعملية، حيث تقدم لهذه الوظيفة 1200 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، تمهيدا لتصفية المتقدمين خلال يومي الأحد والإثنين القادمين لاختيار 100 متقدم سيتم تحرير عقود عمل لهم فورا.

وأضاف سعفان، أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الصحفيين": افتتاح مراكز تدريب النقابة في مارس المقبل

    أخبار

  • سعفان: إعداد بروتوكول مع 'السالزيان الإيطالي' للاستفادة من خبراته

    أخبار

  • بدء اجتماعات اللجنة المصرية اليونانية بشأن "الضمان الاجتماعي" غدًا

    أخبار

  • سعفان يتفقد اختبارات المرشحين لوظائف برواتب 19 ألف جنيه في الإمارات

    أخبار

إعلان

c9ace747bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية