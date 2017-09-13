5 وصفات سهلة لعلاج انتفاخ ما حول العين

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة انتفاخ تحت العين،

كتبت- نرمين الجلاد:

يعاني العديد من انتفاخ تحت العين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، ومنها الإرهاق وقله النوم، وسوء التغذية، لذلك تقدم لكم خبيرة التجميل "نانيس سليم"، طرق طبيعية وسهلة لعلاج انتفاخ وتورم حول العينين:

1-الخيار

يعتبر شرائح الخيار من أفضل وسائل علاج الانتفاخ، وذلك من خلال تقطيعه، وحفظه في الثلاجة لمدة عشر دقائق، ثم وضعه على الجفون، وتركه لمدة 15 دقيقة.

2-أكياس الشاي

تحتوي أكياس الشاي على خصائص مضادة للتهيج، وتساعد ايضا على تخفيف التورم والإحمرار حول العينين، وتستخدم عن طريق تركها قليلاً كي تبرد، ثم وضعها على الجفون،وتركها لمدة 15 دقيقة.

3-البطاطس

يمكن تقطيع البطاطس إلى شرائح، ومن ثم نقعها في ماء ساخن، وتركها حتى تبرد، ومن ثم توضع علي العين مدة 30 دقيقة.

4-شرب الماء

شرب الكثير من الماء يساعد على طرد السموم وترطيب الجسم، ويقلل مع الوقت ظهور الانتفاخ والتورم حول العين، ويمكن أيضا غسل الوجه بالماء البارد عدة مرات يوميا .

5- عمل مساج خفيف للجلد لمقاومة ظهور الخطوط الدقيقة بالجلد بزيوت "اللوز أو الهند أو المشمش".