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مصرع موظف صعقًا بالكهرباء في المنيا

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مصراوي Masrawy

مصرع موظف صعقًا بالكهرباء في المنيا

08:45 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

مصرع موظف صعقًا بالكهرباء في المنيا

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المنيا ـ ريمون الراوي:
لقي فني تركيبات غاز طبيعي في محافظة المنيا مصرعه متأثرًا بصدمة كهربية ما أدى إلى اعتلال كهربية القلب وفشل حاد بعضلته.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف بلاغًا من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، بمصرع "طه. ع. ح" ٣٥ سنة، من مركز بأبو قرقاص، فني تركيبات بشركة صيانكو للغاز الطبيعي في المنيا أثناء عمله.

انتقل إلى موقع الحادث المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والنقيبان عمرو القفاص وطارق عبد الباسط من مباحث بندر المنيا، حيث تبين مصرع المذكور بسبب صعق كهربي أثناء تركيب مواسير غاز طبيعي في حي مكة بمنطقة أبو هلال جنوبي مدينة المنيا.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة بندر المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة.

وجاء تقرير مفتش صحة بندر المنيا بأن الوفاة نتيجة صدمة كهربية واعتلال كهربية القلب وفشل حاد بعضلته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، فصرحت النيابة العامة لبندر المنيا بالدفن تحت إشراف المستشار محمد مجدي مدير النيابة العامة لبندر المنيا.

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