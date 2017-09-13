الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق متفرقة وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى - العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 37

الإسكندرية 22 31

بلطيم 23 31

مطروح 23 30

السلوم 23 31

سيوة 20 39

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 21 33

رفح 20 32

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 38

رأس سدر 25 37

نخل 18 37

نويبع 29 39

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طابا 20 38

كاترين 22 36

الطور 26 36

شرم الشيخ 31 42

الغردقة 28 40

مرسى علم 29 40

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 25 41

أسيوط 25 42

سوهاج 26 43

قنا 26 45

الأقصر 27 46

أسوان 31 47

أبو سمبل 29 46

الوادي الجديد 27 43

شلاتين 29 42

أبو رماد 28 41

رأس حدربة 29 39

حلايب 30 40