سويلم يعلن الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الملاعب (فيديو)

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن عودة الجماهير مجددًا للمدرجات، رغبة أكيدة لدى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، لكن ثقافة بعض الجماهير التي تصر على الخروج عن النص تؤخر الخطوة.

وأضاف «سويلم»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أن كل نادي عليه وضع نظام وأن يكون مسؤولًا عن جماهيره، لمساعدة الجهات الأمنية في فرض ضوابط محددة تحكمها هيبة الدولة، معلقًا: «فيه ناس مصرة إنها تدخل الماتشات من غير تذكرة».

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وأشار إلى أنه يتوقع عودة الجماهير عقب مباراة المنتخب أمام الكونغو في الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن بداية عدد من المباريات بدون جمهور لا يعني استكمال الموسم هكذا، وسيتم وضع نظام معين لتحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية.