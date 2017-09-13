الزي المدرسي بكفر الشيخ.. احتكار وشائعات أشعلت الأسعار

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على الرغم من انتشار محال بيعه تحولت تجارة الملابس المدرسية في كفر الشيخ إلى احتكارية، ترهق أسر الطلاب وصغار التجار على السواء. واشتكى البعض ما وصفوه بـ "اتفاقات مشبوهة" بين مسؤولي المدارس وبعض التجار، على نوعية الزي وشكله ولونه وحتى سعره، وتوجيه مسؤولي المدارس الأهالي إلى هؤلاء التجار، الذين باتوا يتحكمون في سعر المنتج، دون طرح بدائل يختار من بينها أولياء الأمور.

"أيمن عبده"، وهو تاجر ملابس أثرت هذه الأزمة على حركة الإقبال لديه، قال إن "المشاع حاليًا أن لكل مدرسة زي خاص بها وفق تعليمات التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد"، مضيفًا أن أصحاب بعض المدارس يوجهون أولياء الأمور إلى محال بعينها اتفقوا معها على توفير الزي المدرسي بشكل وسعر ولون محدد، ما أوقع ولي الأمر ضحية بإجباره على السعر الذى يحدده التاجر بنفسه، كما أنه أضر أيضًا صغار التجار بحرمانهم من بيع بعض من منتجاتهم الخاصة بالمدارس.

وكاشفًا عن أسعار الزي المدرسي هذا العام، قال "أيمن عبده" إنها تتراوح ما بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 50% عن أسعار العام الماضي، مضيفًا أنه في ظل ذلك انخفض إقبال الزبائن.

ويرى "خالد زغلول"، تاجر، أن مبيعات الزي المدرسي هذا العام هي الأسوأ، مضيفًا أنه يتردد أن بعض المحال تخصيص نسبة من مبيعاتها للمدارس مقابل احتكار بيع أزيائها، لأن تسويق الزي المدرسي بات بطريقة إجبارية بعدما فرضت كل مدرسة زيًا خاصًا بها، على حد قوله.

وتؤكد هذا نسمة عاطف غلوش، ربة منزل، قالت إنها تقدمت بأوراق قبول ابنتها في إحدى المدارس التابعة لمحل إقامتها بمدينة دسوق، وإن إدارة المدرسة وجهتها إلى محل بعينه يبيع الزي الخاص بالمدرسة مقابل 140 جنيهًا. وهو ما أكد أيضًا محمد أبو العزم، عامل، قائلاً: "نجلي بالصف الثالث الابتدائي، طالبتني إدارة مدرسته بتوفير زى بشكل ولون خاص، بحجة أنه لابد من تعميم هذا الشكل بين كل الطلاب".

إلا أن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، نفى في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، كل ما أثير عن صدور قرار أو توجيهات من المديرية بشأن تخصيص زي معين لكل مدرسة، وإجبار أولياء الأمور على توفيره.

وأكد وكيل التعليم أن المديرية لم ترصد أي شكاوى في هذا الشأن، مضيفًا أنه جاري بحث الأمر مع مسؤولي الإدارات الفرعية، للتأكد من حقيقته، والتشديد على إدارات المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على زي معين.