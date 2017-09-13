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المبعوث الأممي: مفوضية اللاجئين أول وكالة أممية تعود للعمل من ليبيا

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مصراوي Masrawy

المبعوث الأممي: مفوضية اللاجئين أول وكالة أممية تعود للعمل من ليبيا

02:40 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

المبعوث الأممي: مفوضية اللاجئين أول وكالة أممية تعود للعمل من ليبيا

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

طرابلس - أ ش أ:
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستكون أول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعود إلى ليبيا بداية الشهر المقبل.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها عسان سلامة ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن الخارجية في روما.

وأشار البيان إلى أن "سلامة اتفق مع ألفانو على ضرورة عودة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى ليبيا بسرعة"، لافتًا إلى أنه ناقش هذا الأمر بالفعل مع رئيسها (المفوضية) فيليبو غراندي.

وأكد المبعوث الأممي أنه يشرف في الوقت الراهن على وضع التدابير الأمنية المناسبة لإيفاد المكلفين بحماية أمن مكاتب الأمم المتحدة، وأن المفوضية ستفتتح مكتبها في ليبيا في أقرب وقت ممكن مطلع أكتوبر المقبل كأول وكالة أممية تعود إلى البلاد.

من جانبه، استعرض ألفانو مع سلامة "القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالعملية السياسية والرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وختم البيان بالإشارة إلى أن "الوزير الإيطالي أكد التزام روما الكامل بدعم عمل المبعوث الخاص (سلامة) ووحدة المبادرات الدولية المتعلقة بليبيا حرصًا على نجاح المفاوضات الجارية بين الأطراف لليبية".

ومنذ سنوات، تشهد السواحل الغربية لليبيا، محاولات للهجرة غير الشرعية، نحو السواحل الإيطالية ومنها إلى بقية الدول الأوروبية.

هذا المحتوى من

Asha

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