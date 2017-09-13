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قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر تحارب عدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة

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قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر تحارب عدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة قائد القيادة المركزية الأمريكية: مصر تحارب عدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة

التحرير

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قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتيل، إن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك أهمية تدريبات «النجم الساطع» مع الجيش المصري، ليس فقط بالنسبة للعلاقات الثنائية، ولكن بالنسبة للآخرين فى منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن واشنطن تركز بالتدريب على سيناريوهات مختلفة في المناورات، مستكملًا: «بدأنا النجم الساطع مرة أخرى لأنه من مصلحتنا أن نتعاون الآن لمحاربة الارهاب بطرق لم تتم من قبل».

وأضاف فوتيل، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «»، أن واشنطن تركز على التحديات المعاصرة التي تواجهها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحرب غير التقليدية على الإرهاب، مشيدًا بالدور المهم لمصر في الحرب على التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن واشنطن قامت بعمليات موسعة في الموصل ضد داعش، مؤكدًا أن  تلعب دورًا هامًا في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن واشنطن تتعاون مع القيادة المصرية لتقوية العلاقات، ومواجهة التحديات سويًا.

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وأشار إلى أن مصر تحارب عدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة، موضحًا أن القاهرة لديها دور ثقافي وتاريخي كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة القطرية مع الدولة المقاطعة بالدبلوماسية، وبعدم ترك فرصة لبعض البلدان بالتدخل، لافتًا إلى أن أمريكا لا تخطط للتخلي عن القاعدة العسكرية في قطر حاليًا، موضحًا أنه من حق قطر وتركيا أن يكون لديهما علاقات ثنائية، وليس لدى واشنطن قلق من وجود علاقات دبلوماسية بين الدوحة واسطنبول.

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