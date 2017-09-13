اليوم.. محاكمة 10 متهمين بأحداث عنف البساتين

كتب – محمود الشوربجي:.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 10 متهمين بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير 2014.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وأيمن رمضان، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات، التجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف واستعراض القوة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

ووجهت لهم اتهامات خاصة بحرق سيارات تابعة لوزارة الداخلية بمنطقة البساتين، وترويع المواطنين وتعريض السلم الاجتماعي للخطر.