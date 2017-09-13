أخبار عاجلة

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا» -
ندوة عن العنف ضد المرأة في جامعة المنيا (صور) -
بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد -
بالصور - رئيس الوزراء يتفقد مستشفى البياضية المركزي بالأقصر -
اليوم.. انطلاق "المنيا ثون" لدعم ريادة الأعمال بمشاركة 150 مشروعا -
مصدر قضائي: إدانة طبيبين بمستشفى بورفؤاد بالتسبب في وفاة طفل -
إحالة 4 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك "خلية إرهابية" شمال غربي البلاد -
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف -
قائد عراقي: مقتل 7 من داعش في قصف للتحالف الدولي خلال عملية القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: جدار يفصل لاجئ سوري عن أبنائه في قبرص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: جدار يفصل لاجئ سوري عن أبنائه في قبرص

12:25 ص الأربعاء 13 سبتمبر 2017

صورة وخبر: جدار يفصل لاجئ سوري عن أبنائه في قبرص

لاجئ سوري يريد احتضان أبنائه في معسكر الاجئين

كتب - عبدالعظيم قنديل:

يحاول آلاف السوريون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذين يسعون للحصول على حياة أفضل، بعد تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام.

في السياق ذاته، رصدت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية صورة للاجئ سوري في قبرص لا يستطيع احتضان أبنائه بسبب جدار، حيث تم جمع شملهم في مخيم "كوكينوتريميثيا" للاجئين، على بعد حوالي 20 كيلومترا خارج العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وصل أكثر من 300 لاجئ سوري إلى قبرص، كأكبر دفعة تصل إلى الجزيرة منذ عام 2011، بحسب من أعلنت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رصد زورقين يبحران إلى شمال غرب قبرص.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بالحفاظ على سيادة سوريا

    أخبار

  • وزير الخارجية الإيراني يزور غدًا

    أخبار

  • الدفاع الروسية: شويجو زار دمشق وأجرى محادثات مع الأسد

    أخبار

  • الأمم المتحدة: عدد اللاجئين في جنوب السودان بلغ مليوني لاجئ

    أخبار

إعلان

d28c7ec215.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو