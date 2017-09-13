صورة وخبر: جدار يفصل لاجئ سوري عن أبنائه في قبرص

كتب - عبدالعظيم قنديل:

يحاول آلاف السوريون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذين يسعون للحصول على حياة أفضل، بعد تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في سوريا نتيجة الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام.

في السياق ذاته، رصدت عدسة وكالة الصحافة الفرنسية صورة للاجئ سوري في قبرص لا يستطيع احتضان أبنائه بسبب جدار، حيث تم جمع شملهم في مخيم "كوكينوتريميثيا" للاجئين، على بعد حوالي 20 كيلومترا خارج العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وصل أكثر من 300 لاجئ سوري إلى قبرص، كأكبر دفعة تصل إلى الجزيرة منذ عام 2011، بحسب من أعلنت الشرطة المحلية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد رصد زورقين يبحران إلى شمال غرب قبرص.